Как организовать детский праздник в пиратском стиле своими силами?

Воспитатель Ня и Бамс расскажут, как устроить классную вечеринку! 123RF/legion-media.ruЕсли у вашего ребенка приближается день рождения или другой повод для веселья, вы наверняка уже ломаете голову над идеями для праздника.
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