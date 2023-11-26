Ударение на второй слог ставьте, дабы сразу понять суть статьи. Если на первый прочиталось – используйте термин «стервятники» с эпитетом «мстительные».
Вороны армии Израиля
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Огромным упущением ХАМАСа было то, что они начали резню и уничтожение мирных жителей, а не боевых самолётов и аэродромной инфраструктуры. Это им и "откликнулось" в ковровых бомбардировках по мирным городам.Если они так хорошо смогли просчитать нападение на военную структуру страны и не уничтожить главное оружие противостояния, значит, они обычные бандюки, террористы, а не слаженное военное соединение, умеющее просчитывать последствия своих действий.
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14 час.
Секушин Леонид
Цель их была не в этом! Их просто использовали и бросили те, кто не мог допустить налаживание отношений Израиля и саудитов, а также организации совместного израильско - турецкого проекта по добыче и транспортировке природного газа с шельфа Средиземного моря. Поэтому такая показная - на весь мир - звериная жестокость, которая не оставила Израилю никаких вариантов, кроме войны до победного конца со всеми вытекающими последствиями, как политическими, так и экономическими. Причём, те кто эту бойню заварил - руководители ХАМАС - успешно сдриснули сначала в Турцию, а после того, как им не гарантировали безопасности - в Катар! Так что переговоры вести было не с кем и не о чем!
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4 час.
Борис Виленский
В начале 70-х мой друг служил в авиации. Их полк стоял в Египте. Русские лётчики изрядно потрепали авиацию Израиля. Один лётчик в одном воздушном бою сбил два Фантома, за что получил Героя СССР.
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2 час.
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