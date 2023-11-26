Вороны армии Израиля

Огромным упущением ХАМАСа было то, что они начали резню и уничтожение мирных жителей, а не боевых самолётов и аэродромной инфраструктуры. Это им и "откликнулось" в ковровых бомбардировках по мирным городам.Если они так хорошо смогли просчитать нападение на военную структуру страны и не уничтожить главное оружие противостояния, значит, они обычные бандюки, террористы, а не слаженное военное соединение, умеющее просчитывать последствия своих действий.

Секушин Леонид

Цель их была не в этом! Их просто использовали и бросили те, кто не мог допустить налаживание отношений Израиля и саудитов, а также организации совместного израильско - турецкого проекта по добыче и транспортировке природного газа с шельфа Средиземного моря. Поэтому такая показная - на весь мир - звериная жестокость, которая не оставила Израилю никаких вариантов, кроме войны до победного конца со всеми вытекающими последствиями, как политическими, так и экономическими. Причём, те кто эту бойню заварил - руководители ХАМАС - успешно сдриснули сначала в Турцию, а после того, как им не гарантировали безопасности - в Катар! Так что переговоры вести было не с кем и не о чем!