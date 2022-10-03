Где проходят теперь западные рубежи Российской Федерации? Комментарий Георгия Бовта

В настоящий момент ситуация такова, что значительную часть новых западных внешних границ новых территорий общей площадью 110 тысяч квадратных километров Россия не контролирует, а вопрос о правовом статусе возможных новых освобожденных территорий во власти пока не поднимается, отмечает политологДонецкая и Луганская народные республики входят в состав России в границах 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос о границах будет решаться в ходе дальнейшего обсуждения с населением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.