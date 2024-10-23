Перемирия с Украиной не будет: Владимир Путин обозначил условия для переговоров с Киевом

Игорь Кузнецов Было сказано - переговоры были в Стамбуле, Протокол украинский представитель подписал... и что, опять "в урну"? И не следует акцентировать. что кому-то "не особо понятно, зачем нужно было раньше заключать на Донбассе все эти десятки мирных договоров и придерживаться условий Минска-2". Именно затем, чтобы избежать кровопролития и переоснастить, перевооружить армию РФ. А также избежать краха нашей платёжной системы, на что рассчитывали на Западе. Если капитуляция - это крах киевской хунты, если переговоры - посмотрите на Западе что предлагала Россия в декабре 2021 года.

СТ Сергей Татаринцев РОССИИ с НАТО(читай США) неочем говорить.РОССИЯ-это оплот мира на земле.НАТО(США)-это захватнические войны по всей планете,это сожженные и разорённые страны и континенты,после присутствия натовских вояк,остаётся выжженная земля-пустыня не пригодная к жизни.Сейчас они проделывают это с Украиной,народ Украины зомбированный ненавистью к русским и обнаркоченный в прямом смысле этого слова, истребляется на поле боя,не понимая до конца за кого они отдают свои жизни.