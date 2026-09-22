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Царьград

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Toyota Land Cruiser вылетела в кювет в Курорт-Дарасуне: пострадали двое

Toyota Land Cruiser вылетела в кювет в Курорт-Дарасуне: пострадали двое

В посёлке Курорт-Дарасун 42-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением на улице Верхняя, после чего автомобиль съехал в кювет.

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