Аналитика Olimpbet: Кому достанутся три оставшиеся путевки в Лигу чемпионов от Англии?

АПЛ. 38-й тур. «Ноттингем Форест» – «Челси». 25 мая, 20:00 (время Астаны) Фавориты определены, но интрига жива В английской Премьер-лиге уже определились и обладатель титула, и вице-чемпион, и даже все три неудачника, которые в следующем сезоне в АПЛ выступать не будут.