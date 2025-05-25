Аналитика Olimpbet: Кому достанутся три оставшиеся путевки в Лигу чемпионов от Англии?

АПЛ. 38-й тур. «Ноттингем Форест» – «Челси». 25 мая, 20:00 (время Астаны) Фавориты определены, но интрига жива В английской Премьер-лиге уже определились и обладатель титула, и вице-чемпион, и даже все три неудачника, которые в следующем сезоне в АПЛ выступать не будут.
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