«‎Клоун – в ударе»: Медведев назвал цирком эпизод со «‎звонком» Макрона во время брифинга Зеленского

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».
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