Береговые войска и морские силы КФл завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, а также сдали нормативы по тактической, специальной и физической подготовке, выполнили задачи по основным предметам обучения.
Популярные статьи
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
- Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны
- В Калининграде пройдет концерт «Zа мир – без нацизма»
Свежие комментарии