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Береговые войска и морские силы КФл завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения

Береговые войска и морские силы КФл завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, а также сдали нормативы по тактической, специальной и физической подготовке, выполнили задачи по основным предметам обучения.

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