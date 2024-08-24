Андрей Гусляков рассказывает о том, почему он решил сдаться в Волчанске

Во время боевых действий на востоке Украины один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ранее был призван в армию, несмотря на серьезные заболевания, в том числе прободную язву, решил сдаться российским войскам.
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