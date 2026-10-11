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Форум «Твори добро» объединит в Иванове волонтёров со всего региона

Форум «Твори добро» объединит в Иванове волонтёров со всего региона

III областной добровольческий форум «Твори добро» пройдет 7-8 октября в Центре культуры и отдыха г.

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