В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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