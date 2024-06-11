В Госдуме рассказали о расширении круга нежелательных организаций

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.