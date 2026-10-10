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Учёные нашли удивительную деревню: женщины живут там исключительно долго

Учёные нашли удивительную деревню: женщины живут там исключительно долго

Спустя двадцать лет после открытия первой «Голубой зоны» на Сардинии исследователи нашли ещё одно подобное место — Болотану, где муниципальные записи и книги крещений ведутся столетиями, позволяя независимо подтверждать возраст каждого долгожителя.

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