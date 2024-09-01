Хинштейн: В Приморье банда вымогателей довела ветерана СВО до попытки суицида

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил о направлении запроса в Генеральную прокуратуру для расследования трагической ситуации, в которой ветеран СВО был доведён до попытки самоубийства.
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