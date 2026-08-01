Страна и люди
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Страна и люди

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ФСБ задержала двух человек в Рязанской и Вологодской областях за госизмену

ФСБ задержала двух человек в Рязанской и Вологодской областях за госизмену

 Фигуранты занимались диверсионной деятельностью по указанию украинских кураторов. Константин Денисов01-08-2026 10:14 © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Поделиться: ФСБ России пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб в Рязанской и Вологодской областях.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Даже в СИЗО кормить их не надо! Утилизировать сразу!
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1 м.