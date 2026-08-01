ФСБ задержала двух человек в Рязанской и Вологодской областях за госизмену

Страна и люди

Фигуранты занимались диверсионной деятельностью по указанию украинских кураторов. Константин Денисов01-08-2026 10:14 © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Поделиться: ФСБ России пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб в Рязанской и Вологодской областях.