Добрый вечер! Завтра в Донецке от 0℃ до +6℃ Небольшая облачность • 02:00: ️ 0℃ 64 ☂️ 2% • 05:00: ️ 0℃ 64 ☂️ 2% • 08:00: ☀️️ +1℃ 64 ☂️ 2% • 11:00: ️ +5℃ 64 ☂️ 2% • 14:00: ☀️️ +6℃ 64 ☂️ 2% • 17:00: ️ +4℃ 64 ☂️ 2% • 20:00: ️ +2℃ 64 ☂️ 2% • 23:00: ️ +2℃ 64 ☂️ 2% В этот день в Донецке небо будет ясным до самого позднего вечера.
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