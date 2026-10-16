SHAMAN удивил всех на юбилее Николая Баскова, появившись в обновленном облике. Артист заметно похудел и объяснил свой новый образ подготовкой к собственному 35-летию, что вызвало активные обсуждения в свете слухов о возможном разрыве с Екатериной Мизулиной.