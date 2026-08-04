США объявили о решении по России: Это – новый "удар". Прямо по Минобороны

Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении русских военных структур.Как следует из уведомления Госдепартамента, опубликованного в федеральном регистре, санкции введены в рамках Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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