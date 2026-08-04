Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

США объявили о решении по России: Это – новый "удар". Прямо по Минобороны

США объявили о решении по России: Это – новый "удар". Прямо по Минобороны

Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении русских военных структур.Как следует из уведомления Госдепартамента, опубликованного в федеральном регистре, санкции введены в рамках Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии