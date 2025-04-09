Минобороны России: за сутки система ПВО сбила 333 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Министерство обороны России сообщило, что в течение суток силы противовоздушной обороны страны уничтожили 333 беспилотника противника самолетного типа, 158 дронов были перехвачены за пределами зоны СВО.
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