Самая необычная техника всех времен – автомобили, которые ездят под землей (видео)

Помните этот уснащенный сложной системой землеройных буров футуристичный транспорт из фильма «Вспомнить все»? А ведь реальность не так уж далека от фантастики! Автомобили проникли в шахты сравнительно недавно, и этому есть объяснение: под землей автомобилям всегда не хватало воздуха и свободы маневра.