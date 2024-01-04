Самая необычная техника всех времен – автомобили, которые ездят под землей (видео)

Помните этот уснащенный сложной системой землеройных буров футуристичный транспорт из фильма «Вспомнить все»? А ведь реальность не так уж далека от фантастики! Автомобили проникли в шахты сравнительно недавно, и этому есть объяснение: под землей автомобилям всегда не хватало воздуха и свободы маневра.
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