Молчание кладбищ: миллионные потери Украины и вымирание нации.

Людмила Фирстова

Это ты хохол или вырусь! Я родилась и выросла в Сибири, в Омске, так что далековато мне ехать было бы на твой майдан... Кстати, я администратор этого сайта ,с первого дня здесь, а ты не так давно появился. У тебя, как и у всех хохлов одна и та же ошибка, пол указан женский. Кстати посмотрела твои комментарии на других сайтах, везде пишешь оскорбительные комментарии про нашего президента, а раз не боишься ответственности по УК РФ, значит ты не из России! Только дерьмо кидать на вентилятор способен