Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Молчание кладбищ: миллионные потери Украины и вымирание нации.

Молчание кладбищ: миллионные потери Украины и вымирание нации.

Цифры, озвученные российским Минобороны о потерях Украины, шокируют даже тех, кто далёк от военной аналитики.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Это ты хохол или вырусь! Я родилась и выросла в Сибири, в Омске, так что далековато мне ехать было бы на твой майдан... Кстати, я администратор этого сайта ,с первого дня здесь, а ты не так давно появился. У тебя, как и у всех хохлов одна и та же ошибка, пол указан женский. Кстати посмотрела твои комментарии на других сайтах, везде пишешь оскорбительные комментарии про нашего президента, а раз не боишься ответственности по УК РФ, значит ты не из России! Только дерьмо кидать на вентилятор способен
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12 час.
Иван Агеев
Тебе они, может и братья, мне - нет
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11 час.
Иван Агеев
Да пошёл ты, рагуль сраный, к русским оно примазывается! Сначала грамоту российскую выучи, потом вякать будешь
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11 час.
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