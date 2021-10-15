Госдеп США призвал Россию обеспечить энергобезопасность Европы

Политическая экспертизаПолитикаГосдеп США призвал Россию обеспечить энергобезопасность ЕвропыРоссии следует сделать больше усилий для обеспечения энергетической безопасности европейского региона.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBBBriz Bazelik"Главнюки", а где-же ваша помощь в "энергобезопасности Европы"?! Ах ДА, - в Азию ушла!?! Понятно, - "Главное БИЗНЕС и ничего личного, а все "претензии" к России?". В таком случае, будет логично и "по-чесноку", - предъявить вам СЧЁТ за спасение ваших "подопечных", на которых вы положили "... с прибором!?!", не смотря на глубокую осень. Т.ч., (возможно?!) ВЫ "попали на крупные бабки" из-за своей жадности и лицемерия, и это дело времени!!!Комментировать
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