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Госдеп США призвал Россию обеспечить энергобезопасность Европы

Госдеп США призвал Россию обеспечить энергобезопасность Европы

России следует сделать больше усилий для обеспечения энергетической безопасности европейского региона.

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Briz Bazelik
"Главнюки", а где-же ваша помощь в "энергобезопасности Европы"?! Ах ДА, - в Азию ушла!?! Понятно, - "Главное БИЗНЕС и ничего личного, а все "претензии" к России?". В таком случае, будет логично и "по-чесноку", - предъявить вам СЧЁТ за спасение ваших "подопечных", на которых вы положили "... с прибором!?!", не смотря на глубокую осень. Т.ч., (возможно?!) ВЫ "попали на крупные бабки" из-за своей жадности и лицемерия, и это дело времени!!!

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