Оранжевое настроение: почему мы едим тыкву в октябре

Осень вносит свои коррективы в наше повседневное меню, добавляя в него сезонные дары природы. Особое, почетное место на щедрых овощных развалах в октябре занимают тыквы разных сортов, оттенков и размеров.
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