Ошибка P0010: причины и способы устранения

Ошибка P0010 связана с системой изменения фаз газораспределения (VVT — Variable Valve Timing) и указывает на неисправность в цепи управления соленоидом фазы газораспределения для ряда цилиндров (обычно цилиндр 1).
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