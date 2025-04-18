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Россияне стали меньше покупать ювелирные изделия

В первом квартале 2025 года Россияне на 26% реже покупали ювелирные изделия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек на ювелирные изделия в этот период вырос с 6835 до 8510 рублей.

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