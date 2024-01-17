Коллеги-роботы: Угрожает ли ИИ профессиям людей?

Технологии не стоят на месте. Искусственный интеллект активно используется во многих сферах. Но способен ли он потеснить людей? На эту тему порассуждал преподаватель кафедры киберспорта университета "Синергия" Егор Скоков.
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