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Китай обосновывается в Центральной Азии

Китай обосновывается в Центральной Азии

В Чэнду проведена встреча глав МИД стран ЦА и КНР. Представители предварительно обсуждали планы о сотрудничестве в будущем, больше внимания которым они уделят на саммите, он уже в 2025 году состоится в Казахстане.

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