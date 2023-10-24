Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сатановский типа извинился — узнав о грядущей проверке

Сатановский типа извинился — узнав о грядущей проверке

Politiki.net Востоковед Сатановский - "Ни о чем не жалею и ничего не боюсь". "Карма", о которой вспомнил политолог Сатановский, оскорбивший в прямом эфире Марию Захарову, продолжает мстить словоохотливому востоковеду.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Грубоват Сатановский, это верно. А если по существу, то что можно сказать о Медведеве? В бытность президентом построил Ельцин центр, поливал грязью Лукашенко, подлизывался амерам и европейцам, Ливию отдал, отдавал на приватизацию, что ни поподя, чем нанёс ущерб стране, и заставлял бедняку Сердюкова наносить удары по армии. Да ещё ментов переименовал в полицаев, и лампочки запретил. Любил рок, джаз да айфоны, почему прозван &quot;айфончиком&quot;. То есть по сути никакими достоинствами не обладает. А что Захарова? Энергичная интеллектуалка. Не её вина, что защищаемая ею политика не имеет ни идеологии, ни стратегической направленности. Защищает те установки, что есть на данный момент.
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4 д.
Ю
Юрий
Кончился Сатановский. Дураку плохо жилось ? Теперь пусть едет за хорошей жизнью в Израиль.
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4 д.
АЦ
Александр Цапенко
Дураков и на паперти бьют...
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4 д.

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