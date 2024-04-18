В Госдуме озвучили предложения по реформе наукоградов

Ядро наукограда — его научно-производственный комплекс нуждается в правовом режиме, который позволил бы обеспечить сочетание определенной общности действий его участников и необходимой степени автономии, отметил глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
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