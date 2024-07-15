Новые Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat распродают с огромными скидками по 30% в Китае

Китайские ценовые войны продолжаются, при этом Toyota, Honda и Volkswagen вынуждены предлагать огромные скидки на классические бензиновые модели, пока китайские производители снижают цены на электромобили и гибриды.
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