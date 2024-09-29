Вольфрам, подшипники, сардины: как страны-нейтралы активно помогали Гитлеру

Германские торговые корабли под конвоем военных судов, чтобы обеспечить себя от нападений подводных лодок англичан в Средиземном море, следовали в Черное море по определенному маршруту, доставляя в Германию разные товары и грузы", - показал он на следствии.
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