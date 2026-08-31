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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» за 60+5 млн фунтов согласовал трансфер вингера «Эвертона» Ндиая

Нападающий «Эвертона»  Илиман Ндиай продолжит карьеру в « Манчестер Сити ». «Горожане» и «ириски» согласовали трансфер 26-летнего вингера сборной  Сенегала на общую сумму в 65 миллионов фунтов, сообщает  Фабрицио Романо .

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