Досуг в бассейне ´Новогодняя сказка´.

В бассейне прошёл традиционный оздоровительно-развлекательный досуг ´Новогодняя сказка´.Занятия в бассейне укрепляют здоровье и иммунитет, создают эмоциональное положительное отношение к плаванию, совершенствуются физические качества: ловкость, быстроту.
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