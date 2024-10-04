Семейная пара из Ангарска продавала наркотики через интернет

В Ангарске полицейские задержали семейную пару, занимающуюся сбытом наркотиков через интернет. Во время патрулирования улицы Чкалова сотрудники ППС обратили внимание на мужчину и женщину с признаками наркотического опьянения.
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