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Царьград

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Боевики РДК* заявили о похищении замкомандира Каплунова** неизвестными

Боевики РДК* заявили о похищении замкомандира Каплунова** неизвестными

В украинских телеграм-каналах набирает обороты громкая история: заместитель командира украинской террористической организации "РДК* Степан Каплунов** исчез при невыясненных обстоятельствах.

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