Президент Молдавии Санду призвала разобраться с российской пропагандой на телевидении

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР) сможет не допускать пропаганду со стороны России и других стран в эфирах транслируемых в республике телеканалов.