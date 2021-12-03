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Президент Молдавии Санду призвала разобраться с российской пропагандой на телевидении

Президент Молдавии Санду призвала разобраться с российской пропагандой на телевидении

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР) сможет не допускать пропаганду со стороны России и других стран в эфирах транслируемых в республике телеканалов.

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