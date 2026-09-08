📹❗️РВиА России продолжают уже тринадцатые сутки наносить удары по целям противника посредством комбинированных ударов с задействованием, в первую очередь, оперативно-тактических квазибаллистических ракет 9М723-1/2 "Искандер-М".
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