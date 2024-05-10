15 очень загадочных находок, которые не дают покоя, пока их не разгадаешь

Любопытные находки случаются не только у археологов и любителей с металлоискателями. Можно просто перекапывать огород, гулять по пляжу, разхламлять гараж или антресоль у бабушки и найти что-то интересное.
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