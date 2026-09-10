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Татар-информ

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В Татарстане работает программа жилищной поддержки для сельских семей

В Татарстане работает программа жилищной поддержки для сельских семей

Глава Мамадышского района Вадим Никитин и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин посетили семью Хакимуллиных из Нижней Ошмы, которая стала участником муниципальной программы по строительству и приобретению жилья.

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