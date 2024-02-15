Крымская фирма получила сотни миллионов рублей, выдавая селедку за сайру

В Крыму заершено расследование уголовного дела о производстве фальсифицированных рыбных консервов. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, одна из коммерческих фирм с 2017-го по март 2023 года производила и распространяла консервы, якобы изготовленные из сайры.