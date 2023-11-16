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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис ни разу за карьеру не проигрывал Энтони Дэвису – 8:0

«Сакраменто» в гостях обыграл «Лейкерс» – 125:110. Центровой «Кингз» Домантас Сабонис в очередной раз взял верх над звездой «озерников» Энтони Дэвисом.

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