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Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз

Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз

Несколько минут назад в Сети появилась информация, что Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Поговаривают, что его возлюбленная Ольга Абрамова родила малыша в Швейцарии.

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