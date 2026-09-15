Сергей Собянин: Москва создаёт продукцию, востребованную в большинстве регионов России

«Единая Россия» закладывает в федеральный бюджет средства на инфраструктурные проекты и участвует в формировании индивидуальных программ развития для отдельных регионов, учитывая реальные потребности на местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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