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Смоленская Газета

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Сергей Собянин: Москва создаёт продукцию, востребованную в большинстве регионов России

Сергей Собянин: Москва создаёт продукцию, востребованную в большинстве регионов России

«Единая Россия» закладывает в федеральный бюджет средства на инфраструктурные проекты и участвует в формировании индивидуальных программ развития для отдельных регионов, учитывая реальные потребности на местах.

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