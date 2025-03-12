Мадуро призвал европейцев к протестам из-за милитаризации ЕС

Народ Европы должен выйти на улицы против плана Еврокомиссии направить 800 миллиардов евро на вооружения, поскольку инвестиции этих средств в мирное развитие стран Америки, Африки и Европы могли бы способствовать мирному международному сосуществованию, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.