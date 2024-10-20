Великие автодизайнеры: 6 гениев, опередивших свое время

Рассказываем о людях, изменивших автоиндустрию. Автомобильный дизайн — это не только создание красивых линий кузова, это целая наука, в которой функциональность и эстетика должны сочетаться с технологиями и инженерными решениями.
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