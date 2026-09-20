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Бесплатные концерты ST, Slame и Onative во Владивостоке: дата и время начала

Бесплатные концерты ST, Slame и Onative во Владивостоке: дата и время начала

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября, ФедералПресс. Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который с 17 по 20 сентября объединил в кампусе ДВФУ более 500 участников из 69 стран и 48 регионов России, завершится большим бесплатным концертом.

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