Бесплатные концерты ST, Slame и Onative во Владивостоке: дата и время начала

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября, ФедералПресс. Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который с 17 по 20 сентября объединил в кампусе ДВФУ более 500 участников из 69 стран и 48 регионов России, завершится большим бесплатным концертом.