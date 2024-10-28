Знай наших 27 октября в городе-спутнике проходил «Открытый Кубок г. Волжского по кикбоксингу, посвященный 70-летию г.
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Знай наших 27 октября в городе-спутнике проходил «Открытый Кубок г. Волжского по кикбоксингу, посвященный 70-летию г.