Папа римский Франциск назвал Украину проигрывающей стороной в военном конфликте и заявил, что она должна найти в себе храбрость признать это, согласившись на переговоры.
Папа римский шокировал Запад заявлением о предстоящей капитуляции Украины
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Он наместник Бога на Земле . Ему видней. Только где он был 8 лет когда русских людей Украина убивала
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19 час.
Марина Козуб
Лучше поздно, чем никогда: хороший совет Папы римского.может Зеля послушается....Но вот только РОССИЯ -то согласится? Ну разве только полная капитуляция Украины !
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13 час.
Валентин Щербаков
До папского престола он занимался педофилией и педерастил, какой он нафиг наместник Бога, его давно надо выгнать с престола....
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12 час.
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