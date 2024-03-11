Папа римский шокировал Запад заявлением о предстоящей капитуляции Украины

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Он наместник Бога на Земле . Ему видней. Только где он был 8 лет когда русских людей Украина убивала

Марина Козуб Лучше поздно, чем никогда: хороший совет Папы римского.может Зеля послушается....Но вот только РОССИЯ -то согласится? Ну разве только полная капитуляция Украины !