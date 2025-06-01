А не является ли ситуация с ценами на картофель продовольственной диверсией?

Николай Кузнецов То есть, ты предлагаешь мне прикрыть преступность всяких жуликов, спекулянтов и преступников? Пускай они и дальше взвинчивают цены на продукты и, чтобы сохранить их высокими, выбрасывают на свалки продукцию? Извини, я преступникам не покровитель, как ты.

Николай Кузнецов Что, завидуешь, что тебя не перетрахал? Но я его понимаю, от такой, как ты, можно стать импотентом не только физическим, но и моральным. А чиновникам потом страдай, кто их потом пользовать будет, грамотная ты наша камУрилья