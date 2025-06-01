Цены на картофель в России в последнее время сильно удивляют покупателей. Согласно Росстату, за последний год он подорожал на 150%, а в некоторых случаях — на 250–300%.
А не является ли ситуация с ценами на картофель продовольственной диверсией?
Комментарии
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Николай Кузнецов
То есть, ты предлагаешь мне прикрыть преступность всяких жуликов, спекулянтов и преступников? Пускай они и дальше взвинчивают цены на продукты и, чтобы сохранить их высокими, выбрасывают на свалки продукцию? Извини, я преступникам не покровитель, как ты.
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12 час.
Николай Кузнецов
Что, завидуешь, что тебя не перетрахал? Но я его понимаю, от такой, как ты, можно стать импотентом не только физическим, но и моральным. А чиновникам потом страдай, кто их потом пользовать будет, грамотная ты наша камУрилья
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12 час.
Ингерман Ланская
детонька, я не знаю кто у вас в хахла-рейхе мин.сель.хоза, а в России мин.сель.хоза Оксана Лут ..а Патрушев, сын Патрушева, в России - зам Мишустина....
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4 час.
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