Рубио: Трамп примет решение по условиям Москвы о санкциях ЕС после консультаций

Глава Белого дома Дональд Трамп проведёт консультации с чиновниками администрации, составом делегации на переговорах, после чего примет решение относительно условий Москвы в отношении европейских санкций.
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