Пособия по беременности для студенток увеличат почти в десять раз

Сейчас выплата равна стипендии за 140 дней больничного листа Студенткам-очницам с 1 сентября 2025 года планируют повысить размер пособия по беременности и родам до величины регионального прожиточного минимума, пишет "Парламентская газета".
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