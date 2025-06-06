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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пособия по беременности для студенток увеличат почти в десять раз

Пособия по беременности для студенток увеличат почти в десять раз

Сейчас выплата равна стипендии за 140 дней больничного листа Студенткам-очницам с 1 сентября 2025 года планируют повысить размер пособия по беременности и родам до величины регионального прожиточного минимума, пишет "Парламентская газета".

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